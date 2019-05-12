Anneler günü sözleri resimli kutlama mesajları

İşte sizin için derlediğimiz en güzel anneler günü sözleri resimli mesajları. *Meğer dilimdeki ve beynimdeki en güzel kelime senin adınmış. Sana her seslenişimde ya acım diniyor ya da sevgim coşuyor. Anneler günün kutlu olsun. *Anne kelimesi bile yetiyor insana.Huzuru veriyor sevgiyi şevkati.Allah kimseyi annesiz koymasın.Canım annem Anneler günün kutlu olsun.