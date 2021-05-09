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Anneler Günü pozuyla herkesi üzüntüye boğdu! İbrahim Tatlıses İclal Aydın Celil Nalçakan paylaştı

Anneler Günü pozuyla herkesi üzüntüye boğdu! İbrahim Tatlıses İclal Aydın Celil Nalçakan paylaştı

Televizyon ve sanat dünyasının ünlü isimleri, 'Anneler Günü'nü sosyal medya hesaplarından yayınladıkları anlamlı mesajlar ve fotoğraflarla kutladı

Anneler Günü pozuyla herkesi üzüntüye boğdu! İbrahim Tatlıses İclal Aydın Celil Nalçakan paylaştı

FAZIL SAY

'Anneler Günü' kutlu olsun. Sevgiyle anıyorum... Tüm anneleri kutluyoruz.

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Anneler Günü pozuyla herkesi üzüntüye boğdu! İbrahim Tatlıses İclal Aydın Celil Nalçakan paylaştı

MİTHAT CAN ÖZER

Anne sevgisi... 

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Anneler Günü pozuyla herkesi üzüntüye boğdu! İbrahim Tatlıses İclal Aydın Celil Nalçakan paylaştı

IŞIN KARACA

Ve benim güzel annem... Cesur annem... Öğrenmeye ve öğretmeye bayılan akıllı annem... Bugünler geçecek, ayrı ülkelerde olmayacağız. Sana kocaman kocaman sarılcaz... Bana öğrettiğin her değer için binlerce kez teşekkür ederim. İyi ki senin kızın olarak dünyaya geldim. 'Anneler Günü'n kutlu olsun. Çok özel bir kadınsın. Çok özel bir insansın. En iyi arkadaşım, sırdaşım, dert ortağım, canım annem. Seni çok seviyorum.

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Anneler Günü pozuyla herkesi üzüntüye boğdu! İbrahim Tatlıses İclal Aydın Celil Nalçakan paylaştı

DEMET ŞENER

Başta canım annem Naime Şener olmak üzere; doğurmuş, doğurmamış, yüreğinde annelik duygusunu taşıyan, vicdanlı, güçlü ve sevgi dolu tüm kadınların 'Anneler Günü kutlu olsun.

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