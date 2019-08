Anne olan Bengü doğum anını paylaştı herkesin gözlerini yaşarttı

Doğum öncesi ve sonrası videosunu takipçileriyle paylaşan Bengü, altına da şu satırları yazdı:

"Öyle gerçek ki her saniyesi… Her saniyesi mutluluk gözyaşı, her anı şükür dolu… İkimizdik biz geçen sene bugün; şimdi tamamlandık…