Anne olan Bengü doğum anını paylaştı herkesin gözlerini yaşarttı
Geçtiğimiz haftalarda anne olan şarkıcı Bengü, doğuma dair anları sosyal medya hesabından paylaştı.
Hayatını iş insanı Selim Selimoğlu birleştiren ünlü şarkıcı Bengü, geçtiğimiz haftalarda anne olarak kızı Zeynep'i kucağına almıştı. Ünlü şarkıcı, doğum anına ait herkesi duygulandıran videoyu sosyal medya hesabından paylaşarak altına düştüğü not ile gözleri yaşarttı.
112
Doğum öncesi ve sonrası videosunu takipçileriyle paylaşan Bengü, altına da şu satırları yazdı:
"Öyle gerçek ki her saniyesi… Her saniyesi mutluluk gözyaşı, her anı şükür dolu… İkimizdik biz geçen sene bugün; şimdi tamamlandık…
212
3 kişilik minik bir aileyiz artık. Ömür boyu hep beraber; hep mutlu gözyaşlarımız olsun. Allah isteyen; dileyen; o duygunun hakkını verebilecek herkese anne baba olmayı nasip etsin…
312
İyi ki bizi seçtin kızım…Hoşgeldin kızım. Seni hep çok seveceğiz…"
412