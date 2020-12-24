Ankara'da veteriner hekim 6 ay boyunca tekme tokat dövüldü! 'İşkence sadistlik boyutundaydı'
ANKARA'da veteriner hekim Yağmur Denli (33), 1 yıl önce tanıştığı sevgilisinden 6 ay boyunca şiddet gördü. Uzaklaştırma kararına rağmen tehditlerini sürdüren sapkın sevgili 'ben geldiğimde senin canını alacağım' diye mesaj attı.
Veteriner Hekim Yağmur Denli, yaklaşık 1 yıl önce tanıştığı Z.A. ile sevgili oldu. Yağmur Denli, Z.A.'nın geçen nisan ayından itibaren kendisine şiddet uyguladığını iddia etti. Denli, her şiddetin ardından özür dilemesi nedeniyle affettiğini söylediği Z.A.'nın en son ekim ayı sonunda tekrar kendisini dövmesi üzerine polise şikayette bulundu.
Yüzünde ve vücudunun çeşitli yerlerinde oluşan darp izlerinin fotoğraflarıyla polise başvuran Denli'nin şikayeti üzerine Z.A. hakkında geçen 5 Kasım'dan itibaren 2 ay uzaklaştırma tedbiri uygulandı.
İkinci şans verdi: Gazetecilere konuşan Yağmur Denli, erkek arkadaşıyla yaklaşık 1 yılı aşkın süre birlikteliği olduğunu anlatarak, "Maalesef bazı anlaşmazlıklar yüzünden önce tartışmalar ve geçimsizlikler başladı. Arkasından da hem psikolojik hem de fiziksel şiddet görmeye başladım. Aslında ilk şiddete uğradığımda ilişkiyi noktaladık. Sonrasında çok pişman olduğu için inandım ve ikinci bir şans vermemek gerektiğini öğretti bana." dedi.
Sözlerine devam eden Denli, "Konu her zaman için hep üçüncü kişilerdi. Çıkan tartışmaların sonucunda şiddet görüyordum. Aslında elle tutulur bir sebep yok. Gerçi şiddet için herhangi bir sebebe de ihtiyacınız yok. Şiddet hiçbir nedenle uygulanmamalı." diye konuştu.