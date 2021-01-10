Ankara'da üçüncü kez baskın düzenlenen medyumun cezası belli oldu

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 9'uncu Bölge Müdürlüğü ekipleri, daha önce iki kez denetim yapıp, kötü koşullarda beslediği kedi ve köpeklerine el koyup, para cezası uyguladığı Sadiye Servet G.'nin evine ihbar üzerine 3'üncü kez baskın düzenledi.