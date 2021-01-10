Ankara'da üçüncü kez baskın düzenlenen medyumun cezası belli oldu
ANKARA'da medyum Sadiye Servet G.'nin evine üçüncü kez operasyon düzenlenmiş ve kötü şartlarda beslediği 8 kedi ve 1 köpeğe el konulmuştu. 27 hayvan için 2 kez idari yaptırım uygulanan Sadiye Servet G.'ye 3. denetim sonunda 3 bin 258 TL para cezası uygulandı.
Sadiye Servet G. 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun 24’ncü maddesi kapsamında tamamen hayvan beslemekten men edildi. Öte yandan, belediye barınağına götürülen hayvanların ilk veteriner raporu da ortaya çıktı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 9'uncu Bölge Müdürlüğü ekipleri, daha önce iki kez denetim yapıp, kötü koşullarda beslediği kedi ve köpeklerine el koyup, para cezası uyguladığı Sadiye Servet G.'nin evine ihbar üzerine 3'üncü kez baskın düzenledi.
Zabıta ve polis ekiplerinin de eşlik ettiği baskında hayvanseverler de yer aldı. Evde yapılan denetimlerde uygunsuz şartlarda beslenen 1 köpek ve 8 kedi tespit edildi. Sadiye Servet G., kedileri sokaktan toplayıp, sahip çıktığını söyledi.
Sadiye Servet G.'nin, bahçesinde daha önceki denetimlerde yıkılan hayvan padoklarını tekrar yaptırdığı belirlendi.