Ankara'da sağanak yağış sonrası faciadan dönüldü! Heyelan nedenile 4 apartman boşaltıldı

Boşaltılan dairelerde yaşayan vatandaşlardan bazıları yakınlarına giderken, bazılarının da belediye tarafından misafirhane ve otellere yerleştirildiği bildirildi. Öte yandan Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Çankaya Belediyesi de vatandaşlara çorba ve içecek ikramında bulundu.