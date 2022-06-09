Ankara'da sağanak yağış sonrası faciadan dönüldü! Heyelan nedenile 4 apartman boşaltıldı
ANKARA'da etkili olan sağanak yağış sonrası faciadan dönüldü. Çankaya ilçesinde sağanak sonrası oluşan heyelan nedeniyle istinat duvarının çökmesi sonucu 4 apartman ve 1 gecekondu tedbir amaçlı tahliye edildi.
Ankara genelinde etkili olan yağışların ardından Birlik Mahallesi 408. Sokak'taki 4 katlı Can Apartmanı'nın istinat duvarı heyelan nedeniyle çöktü. Bu sırada park halinde olan 3 otomobil çöken istinat duvarının altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis, belediye ve AFAD ekipleri, istinat duvarının çöktüğü apartman ile çevresindeki binaların tedbir amaçlı tahliye edilmesini istedi.
Bunun üzerine yaklaşık 32 dairenin bulunduğu 4 katlı 4 apartman ile 1 gecekondu tedbir amaçlı boşaltıldı. Apartmanların çevresinde olası bir tehlikeye karşı polis ekipleri güvenlik önlemi alırken, 408 ve 410'uncu sokaklar ulaşıma kapatıldı.
Boşaltılan dairelerde yaşayan vatandaşlardan bazıları yakınlarına giderken, bazılarının da belediye tarafından misafirhane ve otellere yerleştirildiği bildirildi. Öte yandan Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Çankaya Belediyesi de vatandaşlara çorba ve içecek ikramında bulundu.
Ekipler sabaha kadar lazer tarama cihazlarıyla inceleme yapacak
Olay sonrası Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğüne bağlı Ulusal Hasar Tespit Ekibi (UHTE) teknik cihazlarla heyelan yaşanan bölgede inceleme başlattı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürü Banu Aslan da bölgeye gelerek ekiplerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.