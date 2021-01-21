Ankara'da pitbull dehşeti! Dakikalarca kurtarmaya çalıştılar
ANKARA'da mahallede başıboş gezen pitbull, anneannesiyle markete giden 2,5 yaşındaki Bahar Dağaşan'a saldırdı. Çevredekilerin sopalarla müdahale ederek pitbulldan kurtardığı küçük çocuk, hastanede tedaviye alındı.
Önceki gün yaşanan olayda Gönül Demir, torunu Bahar Dağaşan'ı alıp, market alışverişi için evden çıktı. Mahallede başıboş gezen pitbull, marketin önünde küçük çocuğa saldırdı. Gönül Demir'in kucağına alarak korumaya çalıştığı Bahar Dağaşan'ı bacağından yakalayan pitbulla, çevredeki vatandaşlar müdahale etti.
Güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan olayda pitbull, anneanne ve torununu yere düşürdü. Çevredekiler, sopalarla köpeği uzaklaştırmaya çalıştı.
Yaklaşık 1,5 dakika süren mücadele sonunda küçük çocuk ve anneannesi pitbulldan kurtarıldı. Markete de girmeye çalışan pitbull, çevrede büyük paniğe neden oldu.
Bir market çalışanı sepetlerin üzerine çıkarak kendini korumaya çalıştı. Pitbull, daha sonra uzaklaştırıldı.