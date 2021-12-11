Ankara'da pet shopta hayvanların hali yürek burktu! Böyle vicdansızlık olmaz

Uzun süre iş yerinin açılmadığını gören mahalleli, camdan içerideki kedileri bitkin halde fark edince Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 9'uncu Bölge Müdürlüğü’ne haber verdi. Polisle birlikte iş yerini kontrol eden ekipler, kapının kilitli olduğunu, içerideki hayvanların da bitkin olduğunu gördü. Pet shop işletmecisi Y.Z.D.'ye telefonla ulaşılarak, iş yerine gelmesi istendi.