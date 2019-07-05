Ankara'da minibüs ile otomobil çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza mahalline çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri,06 BGE 315 plakalı otomobilde bulunan yaralılardan Gülseren Ö., Musa A., Sebahat B. ile 16 ND 315 plakalı otomobilde bulunan Özkan A., Hasan S., Eymen A., Fuat A Y.’yı olay yerine gelen ambulans ile çevredeki hastanelere sevk etti.