Ankara'da minibüs ile otomobil çarpıştı! Çok sayıda yaralı var
ANKARA'da sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır, 8 kişi yaralandı.
Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında işçileri taşıyan minibüs ile otomobil çarpıştı. Kazada 1'i ağır olmak üzere 8 kişi yaralandı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü olay yerinden kaçarak uzaklaştı.
Edinilen bilgilere göre, Akın Caddesi istikametinde ilerleyen 06 BGE 315 plakalı otomobil, İvedik Caddesi üzerinde Ulus yönünde seyreden Özkan A. yönetimindeki halde çalışan işçileri taşıyan 16 ND 566 plakalı otomobil ile çarpıştı. 06 BGE plakalı otomobilin sürücüsü yaralı halde kaçarak olay yerinden uzaklaştı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza mahalline çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri,06 BGE 315 plakalı otomobilde bulunan yaralılardan Gülseren Ö., Musa A., Sebahat B. ile 16 ND 315 plakalı otomobilde bulunan Özkan A., Hasan S., Eymen A., Fuat A Y.’yı olay yerine gelen ambulans ile çevredeki hastanelere sevk etti.
Kazanın etkisiyle iki otomobilde kullanılamaz hale gelirken polis, kazaya ilişkin inceleme başlattı.