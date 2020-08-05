Ankara'da koronavirüs patlaması yaşanıyor dendi! İşte ilçe ilçe koronavirüs haritası 

Altındağ

Vaka artışlarının en dikkat çekici olduğu bölgelerden olan Altındağ’da, 1 Mayıs’tan bu yana yüksek riskli bölgelerin yaygınlaşarak çoğaldığı dikkat çekiyor. Ulus meydanı ile Plevne, Oruç Reis, Bent Deresi caddeleri ve çevresi yüksek riskli olarak görünüyor. Vaka yoğunluğu neredeyse ilçenin tamamına yayılmış durumda.