Ankara'da koronavirüs patlaması yaşanıyor dendi! İşte ilçe ilçe koronavirüs haritası
ANKARA'da Hayat Eve Sığar uygulamasının güncellenmesiyle koronavirüs haritasında kırmızı bölgelerde artış olduğu görülüyor. Yüksek riskli bölgelerin kırmızı ile gösterildiği haritada nüfusun yoğun olduğu ilçelerde vaka artışı dikkat çekiyor.
Koronavirüs salgınında uzmanlar ‘ikinci dalga’ tehlikesine karşı uyarılar yaparken, Başkent’te bir süredir artan vaka sayıları dikkat çekiyor. Özellikle nüfusun yoğun olduğu merkez ilçelerde normalleşme sürecinin başladığı günden bu yana yüksek riskli bölgelerin yayılarak çoğalmış olduğu gözleniyor.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yaptığı açıklamaların ardından en çok vaka artışının görüldüğü illerden birinin Ankara olduğu belirtiliyor. İşte Başkent'te ilçe ilçe koronavirüs haritası…
Altındağ
Vaka artışlarının en dikkat çekici olduğu bölgelerden olan Altındağ’da, 1 Mayıs’tan bu yana yüksek riskli bölgelerin yaygınlaşarak çoğaldığı dikkat çekiyor. Ulus meydanı ile Plevne, Oruç Reis, Bent Deresi caddeleri ve çevresi yüksek riskli olarak görünüyor. Vaka yoğunluğu neredeyse ilçenin tamamına yayılmış durumda.
Çankaya
Nüfus yoğunluğun fazla olduğu merkez noktalarda, 1 Mayıs’tan bu yana yüksek riskli bölgeler yayılarak artmış durumda. Kızılay Meydanı, Dikmen Vadisi ve çevresi, Turan Güneş, Doğukent ile Mevlana bulvarları, Filistin Caddesi riskin yüksek olduğu yerlerin başında geliyor. Yüksek ve orta riskli bölgeler, 1 Mayıs’a kıyasla neredeyse ilçenin tamamına yayılmış durumda.