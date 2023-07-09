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Ankara'da korkunç kaza! Otomobil kağıt gibi ezildi: Yaralılar var...

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Ankara'da korkunç kaza! Otomobil kağıt gibi ezildi: Yaralılar var...

Ankara-Konya yolunda iki aracın çarpıştığı kazada, Tofaş marka otomobil kağıt gibi ezildi.

Ankara'da korkunç kaza! Otomobil kağıt gibi ezildi: Yaralılar var...

Kaza, Ankara-Konya yolu istikameti Bezirhane Kavşağı’nda meydana geldi. 

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Ankara'da korkunç kaza! Otomobil kağıt gibi ezildi: Yaralılar var...

06 UAA 94 plakalı Tofaş Kartal model araç ve 06 BK 0145 plakalı BMW 828i model araç seyir halindeyken birbirine girdi. 

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Ankara'da korkunç kaza! Otomobil kağıt gibi ezildi: Yaralılar var...

Yol boyunca savrulan iki araç bariyerlere çarparak durabildi.

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Ankara'da korkunç kaza! Otomobil kağıt gibi ezildi: Yaralılar var...

Kazada şans eseri can kaybı yaşanmazken, BMW'de bulunan 2 kişi ve kağıt gibi ezilen Tofaş marka otomobilde bulunan 1 kişi yaralandı.

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