Ankara'da kar yağışı başladı! Kar kalınlığı 20 cm üzeri olabilir
Başkent Ankara'da sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı Çankaya ilçesinin yüksek kesimlerini beyaza bürüdü. Meteoroloji Ankara'da yer yer kar kalınlığının 20 cm üzeri olabileceği konusunda uyardı.
Ankara'nın bazı bölgelerinde sabahın erken saatlerinde başlayan kar yağışı kentin yüksek kesimlerinde yer yer etkisini sürdürüyor.
Kar yağışının Pursaklar, Çankaya'nın Oran ve Ahlatlıbel, Dikmen Keklikpınarı ve Keçiören'in yüksek kesimlerinde etkili olduğu görüldü.
Büyükşehir Belediyesi ekipleri ulaşımın olumsuz etkilenmemesi için ana güzergahlarda, ilçe belediye ekipleri de sokak ve caddelerde tuzlama-kar küreme çalışması yaptı.
Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Kemal Çokakoğlu başkanlığında Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda düzenlenen toplantıda, günlük hayatın ve ulaşımın aksamaması için tedbirler alındı.