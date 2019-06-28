Ankara'da kamyon çarpan çocuk hayatını kaybetti

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Ankara'da kamyon çarpan çocuk hayatını kaybetti

ANKARA’da Burhan Erayhan (12), bisikletiyle yolun karşısına geçerken hafriyat yüklü kamyonun çarpması sonucu hayatını kaybetti. Çocuğun olay yerine gelen anne ve babası sinir krizi geçirip ağladı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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ANKARA’nın Mamak ilçesi Şehit Hanifi Mutlu Caddesinde meydana gelen kazada; Mikail Y. (50) yönetimindeki Mamak Belediyesine ait 06 GD 5870 plakalı hafriyat kamyonu, bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan Burhan Erayhan'a çarptı.

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Erayhan, çarpmanın şiddetiyle savrularak yere yığıldı.

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İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Burhan Erayhan’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

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Çevre güvenliği alan polis ekipleri ise, olay yerinde incelemelerde bulundu.

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