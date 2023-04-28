Ankara’da işçi servisi otomobille çarpıştı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
İhlas Haber Ajansı
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Ankara’dan feci bir kaza haberi geldi. İşçileri taşıyan servis minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi de yaralandı.
Kaza, Nallıhan ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir tavuk firmasında çalışan işçileri taşıyan servis minibüsü, karşı yönden gelen otomobille çarpıştı.
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Çarpışmanın etkisiyle iki araçta yol dışına savrulurken, minibüs refüje düşerek takla attı.
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Kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybederken, 20 kişi de yaralandı.
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