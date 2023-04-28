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Ankara’da işçi servisi otomobille çarpıştı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
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Ankara’da işçi servisi otomobille çarpıştı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Ankara’dan feci bir kaza haberi geldi. İşçileri taşıyan servis minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi de yaralandı.

Ankara’da işçi servisi otomobille çarpıştı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kaza, Nallıhan ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir tavuk firmasında çalışan işçileri taşıyan servis minibüsü, karşı yönden gelen otomobille çarpıştı. 

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Ankara’da işçi servisi otomobille çarpıştı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Çarpışmanın etkisiyle iki araçta yol dışına savrulurken, minibüs refüje düşerek takla attı.  

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Ankara’da işçi servisi otomobille çarpıştı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybederken, 20 kişi de yaralandı.

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Ankara’da işçi servisi otomobille çarpıştı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
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