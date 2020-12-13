Ankara'da inşaat alanında toprak kayması sonucu 2 işçi öldü
ANKARA'da Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünün yeni hizmet binası şantiye alanındaki çalışma sırasında meydana gelen toprak kaymasında göçük altında kalan işçilerin cansız bedenlerine ulaşıldı.
ANKARA'nın Çankaya ilçesi Mustafa Kemal Mahallesi'nde Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünün yeni hizmet binasındaki altyapı çalışması sırasında toprak kayması meydana geldi.
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Toprak altında kalan işçilerden Ahmet Tokgöz (58) ile Mehmet Vurgun'u (48) kurtarmak için olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri gönderildi.
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Ekiplerce enkazdan çıkarılan Ahmet Tokgöz kurtarılamadı.
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Bir süre sonra Mehmet Vurgun'un cansız bedeni de toprak altından ekiplerin çalışması sonucu çıkarıldı.
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