BIST 7.987
DOLAR 28,82
EURO 31,53
ALTIN 1.851,35

Ankara'da 'gürültü'' katliamı! Üst kat komşusunun evini tüfekle bastı 2'si çocuk 5 kişiyi öldürdü

|
Ankara'da 'gürültü'' katliamı! Üst kat komşusunun evini tüfekle bastı 2'si çocuk 5 kişiyi öldürdü

ANKARA’nın Sincan ilçesinde daha önceden birçok kez gürültü nedeniyle tartıştığı komşusunun evini pompalı tüfekle basan 72 yaşındaki T.Ü., aynı aileden ikisi çocuk 5 kişiyi vurarak öldürdü.

Ankara'da 'gürültü'' katliamı! Üst kat komşusunun evini tüfekle bastı 2'si çocuk 5 kişiyi öldürdü

Ankara’nın Sincan ilçesinde komular arasındaki gürültü kavgası katliamla sonuçlandı. Daha önceden birçok kez gürültü nedeniyle tartıştığı komşusunun evini tüfekle basan 72 yaşındaki T.Ü., aynı aileden 5 kişiyi vurarak katletti. Şüpheli şahıs polis ekiplerince yakalandı.

16
Ankara'da 'gürültü'' katliamı! Üst kat komşusunun evini tüfekle bastı 2'si çocuk 5 kişiyi öldürdü

Olay 23.45 sıralarında Sincan ilçesi Mustafa Kemal Mahallesi, Papatya Sokak’ta bulunan Kader Apartmanı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 72 yaşındaki T.Ü. daha önceden birçok kez tartıştığı üst komşusunun evini gece yarısı tüfekle bastı.

26
Ankara'da 'gürültü'' katliamı! Üst kat komşusunun evini tüfekle bastı 2'si çocuk 5 kişiyi öldürdü

72 yaşındaki T.Ü. elindeki pompalı tüfekle aynı aileden B.T. (71), H.T. (41), S.T. (40), M.T. (13) ve C.T'yi (11) vurdu ve olay yerinden hızla uzaklaştı. 

36
Ankara'da 'gürültü'' katliamı! Üst kat komşusunun evini tüfekle bastı 2'si çocuk 5 kişiyi öldürdü

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri B.T, H.T, M.T. ve C.T.’nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. S.T ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. 

46