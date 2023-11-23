Ankara'da 'gürültü'' katliamı! Üst kat komşusunun evini tüfekle bastı 2'si çocuk 5 kişiyi öldürdü
ANKARA’nın Sincan ilçesinde daha önceden birçok kez gürültü nedeniyle tartıştığı komşusunun evini pompalı tüfekle basan 72 yaşındaki T.Ü., aynı aileden ikisi çocuk 5 kişiyi vurarak öldürdü.
Ankara’nın Sincan ilçesinde komular arasındaki gürültü kavgası katliamla sonuçlandı. Daha önceden birçok kez gürültü nedeniyle tartıştığı komşusunun evini tüfekle basan 72 yaşındaki T.Ü., aynı aileden 5 kişiyi vurarak katletti. Şüpheli şahıs polis ekiplerince yakalandı.
Olay 23.45 sıralarında Sincan ilçesi Mustafa Kemal Mahallesi, Papatya Sokak’ta bulunan Kader Apartmanı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 72 yaşındaki T.Ü. daha önceden birçok kez tartıştığı üst komşusunun evini gece yarısı tüfekle bastı.
72 yaşındaki T.Ü. elindeki pompalı tüfekle aynı aileden B.T. (71), H.T. (41), S.T. (40), M.T. (13) ve C.T'yi (11) vurdu ve olay yerinden hızla uzaklaştı.
Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri B.T, H.T, M.T. ve C.T.’nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. S.T ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.