Ankara'da 'gürültü'' katliamı! Üst kat komşusunun evini tüfekle bastı 2'si çocuk 5 kişiyi öldürdü

Olay 23.45 sıralarında Sincan ilçesi Mustafa Kemal Mahallesi, Papatya Sokak’ta bulunan Kader Apartmanı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 72 yaşındaki T.Ü. daha önceden birçok kez tartıştığı üst komşusunun evini gece yarısı tüfekle bastı.