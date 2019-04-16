Ankara'da fuhuş operasyonu cezaevi detayı şaşırttı

Zanlıların ev ve araçlarında yapılan aramalarda, 2 tabanca, bu tabancalara ait çok sayıda mermi, 17 cep telefonu, 1 hafıza kartı, 1 flaş bellek, 1 tablet bilgisayar, 10 bin 995 lira, PTT aracılığıyla yurt dışına gönderilen para dekontları ve çok sayıda GSM hattı ele geçirildi.