Ankara'da diri fay olduğu ortaya çıktı! Kritik yerleşim yerinden geçiyor
Deprem riskinin en az olduğu düşünülen Ankara’da da diri bir fay hattı olduğu ortaya çıktı. Dikkat çeken bir başka detay da o fay hattının yeni bir yerleşim yerinden geçiyor olması ve o hat üzerinde çok ama çok kritik yapılar bulunması oldu. İşte Bağlıca’dan Yapracık’a kadar uzanan Ankara’daki o fay hattı ile ilgili detaylar…
Türkiye 6 Şubat’ta yaşadığı Kahramanmaraş depremleri sonrasında hala beşik gibi sallanmaya devam ediyor. Depremin vurmadığı kentlerde de herkes bulunduğu yerlerde fay olup olmadığını inceliyor.
Başkent Ankara deprem açısından en risksiz yerlerden biri olarak gösteriliyordu ancak Maden Tetkik Arama Kurumu’nun diri fay haritasına göre durumun hiç de öyle olmadığı ortaya çıktı.
Ankara’da Bağlıca’dan Yapracık’a doğru uzanan bir fay var. Haritada dikkat çeken ise Ankara ve çevresinde fayı simgeleyen sadece tek bir çizgi olması.
Bağlıca’dan Yapracık’a kadar uzandığı görülen fayın olduğu bölgede; Ümitköy, Yaşamkent, Konutkent ve Koru semtleri yakın çevrede Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT)’nın Kale adı verilen yeni binası ile Genelkurmay Başkanlığı’na ev sahipliğini yapacak inşaat da yer alıyor.