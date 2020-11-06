Ankara'da 'Çukur' operasyonu! Köpek saldırtarak tehdit ediyorlardı 17'si gözaltına alındı

Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kendilerini 'yurtlu kardeşler' veya 'aramaz grubu' olarak isimlendiren 'yurtlular' suç örgütünün, Sincan ve Etimesgut ilçelerindeki bazı kahvehaneleri sözde 'ortaklık' adı altında yağmalayıp, el koyduklarını belirledi.