Ankara'da 'Çukur' operasyonu! Köpek saldırtarak tehdit ediyorlardı 17'si gözaltına alındı
ANKARA'da kahvehane işleten esnafın kabusu olan 'yurtlular' suç örgütü çökertildi. Şahısların, gözlerine kestirdikleri esnafı 'çukur' adını verdikleri bölgeye getirerek köpek saldırttığı ve silah zoruyla tehdit ettiği öğrenildi...
Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kendilerini 'yurtlu kardeşler' veya 'aramaz grubu' olarak isimlendiren 'yurtlular' suç örgütünün, Sincan ve Etimesgut ilçelerindeki bazı kahvehaneleri sözde 'ortaklık' adı altında yağmalayıp, el koyduklarını belirledi.
Köpeklere saldırıyorlardı: Örgüt üyelerinin, buna karşı çıkan kişileri ise kırsal bölgelerde oluşturdukları 'çukur' adını verdikleri alanlara götürerek, burada besledikleri köpeklere saldırttıkları saptandı.
Örgüt üyelerinin, isteklerini yerine getirmeleri için işletme sahiplerine yönelik silahlı eylem gerçekleştirdikleri de belirlendi.
Teknik ve fiziki takiplerin ardından Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla polis ekipleri suç örgütüne ait belirlenen 34 adrese sabah eş zamanlı operasyon düzenledi. Şüphelilerin kaçma ihtimallerine karşı dron da kullanılan operasyona 'çukur' adı verildi.