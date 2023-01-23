Ankara’da bakıcı dehşeti! 91 yaşındaki kadına resmen işkence yaptılar ölüm kalım savaşı veriyor
ANKARA'da bakıcısı tarafından darp edilen yaşlı kadın hastanede ölüm kalım savaşı veriyor. Yaşlı kadının başından aşağı sıcak yemek döküldüğü iddia edildi. Görüntüler yürekleri yaktı.
İddialara göre, 91 yaşında Münevver Güneysu, bakıcısı C.C. (77) ve bakıcının oğlu S.C. (54) tarafından dövülerek çeşitli işkencelere maruz kaldı.
Evinde Güneysu’yu ziyaret eden aile yakınları, darp izlerini görünce neye uğradıklarını şaşırdı. Yakınları tarafından hastaneye kaldırılan Güneysu hastanede yaşam mücadelesi veriyor.
Yaşlı kadının torunu Derya Yılmaz, babaannesinin kafasından aşağı sıcak yemek döküldüğünü ve boğazının sıkıldığını da dile getirdi. Güneysu hastanede yaşam mücadelesi verirken ailesi ise bakıcılardan şikayetçi oldu.