Ankara'da 3'üncü cemreden sonra kar yağışı başladı! Vatandaşlar da şaşırdı
ANKARA'da 3'üncü cemrenin düşmesinin ardından başlayan kar yağışı, kentte vatandaşları şaşırttı.
Gece saatlerindeki yağmur, Ankara'nın birçok noktasında yerini kar yağışına bıraktı.
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Dikmen, Keklikpınarı, İncek, Oran gibi yüksek rakımlı yerler beyaza büründü.
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Ankara Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediye ekipleri, yollarda herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için çalışmalarına devam ediyor.
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Havaya ve suya düşen cemrenin 3'üncüsünün de geçen hafta toprağa düşmesinin ardından Ankara'da ilkbahar mevsimi etkisini göstermeye başlamıştı.
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