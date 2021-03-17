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Ankara'da 3'üncü cemreden sonra kar yağışı başladı! Vatandaşlar da şaşırdı

Anadolu Ajansı
Ankara'da 3'üncü cemreden sonra kar yağışı başladı! Vatandaşlar da şaşırdı

ANKARA'da 3'üncü cemrenin düşmesinin ardından başlayan kar yağışı, kentte vatandaşları şaşırttı.

Ankara'da 3'üncü cemreden sonra kar yağışı başladı! Vatandaşlar da şaşırdı

Gece saatlerindeki yağmur, Ankara'nın birçok noktasında yerini kar yağışına bıraktı. 

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Ankara'da 3'üncü cemreden sonra kar yağışı başladı! Vatandaşlar da şaşırdı

Dikmen, Keklikpınarı, İncek, Oran gibi yüksek rakımlı yerler beyaza büründü. 

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Ankara'da 3'üncü cemreden sonra kar yağışı başladı! Vatandaşlar da şaşırdı

Ankara Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediye ekipleri, yollarda herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için çalışmalarına devam ediyor.

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Ankara'da 3'üncü cemreden sonra kar yağışı başladı! Vatandaşlar da şaşırdı

Havaya ve suya düşen cemrenin 3'üncüsünün de geçen hafta toprağa düşmesinin ardından Ankara'da ilkbahar mevsimi etkisini göstermeye başlamıştı. 

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