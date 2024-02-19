Ankara Seçmenini Etkilemek Gerek

Ankara’da AK Partinin alabilmesi, seçimde galibiyet kazanabilmesi için Turgut Altınok’un çok uzun yıllar Keçiören Belediye Başkanı olması, belediyeciliği iyi biliyor olmasından başka ortaya kapsama alanı yüksek bir proje yapması gerek.

Ankara’daki siyasi dengeleri değiştirecek bir yaklaşım ortaya koyması lazım. Derinden yapılacak değişim, yapılmamış denenmemiş projeler lazım. Ankara’da görüştüğüm pek çok seçmen bunu söylüyor.

Turgut Altınok, yedi yirmi dört halkla beraber, iyi bir teşkilatçı. Mesaisi oldukça yoğun. Seçmen teveccüh gösteriyor lakin Mansur Yavaş’ta seçmende aynı karşılığı buluyor.

Mansur Yavaş’ın MHP tabanından geliyor olması,

Bunun yanında İYİ Parti Ankara Teşkilatının “Mansur Başkan” diyerek seçimde kendi partisinin adayını değil de Mansur Yavaş’ı desteklemesi,

CHP’sinden gelecek oylar,

Bütün bunların yanında özellikle öğrencilerin Mansur Yavaş için öğrenci dostu başkanın yanındayız oylarımızla,

Cumhuriyetçi seçmen zaten Mansur Yavaş’la,

Bunun yanı sıra Mansur Yavaş’ın yaptığı yapmaya da devam edeceğini açıkladığı emekliye yardım, gıda yardımı, doğalgaz yardımı var. Bu hizmetler Ankara seçmeninde karşılık buluyor.

O nedenle

Turgut Altınok ve ekibinin acilen Ankara seçmenini etkileyecek, oy vermeye inandıracak proje ve söylemlerle yol alması gerekir.

Bazen içinde bulunduğumuz eksik tarafları göremeyebiliriz. Dışarıdan bakan göze ve söze dikkat etmek gerekir. Seçime aşağı yukarı 41 gün kalmışken saha da daha etkin ve etkileyici olmak gerekir. Her iki belediye başkanı bu durumu değerlendirmeli, sokağın sesini önemsemeli.

TİP Başkanı Erkan Baş İşçi Havzasından Aday

Erkan Baş;

Kadıköy, Beşiktaş, Bakırköy’den aday olsaydı yadırganabilirdi.

Ama İstanbul’un en yoğun olduğu isçi seçmenin yaşadığı, fabrika ve sanayi bölgesinden aday olması anlaşılabilir.

Yalnız kaçırdığı bir şey var Gebze AK Parti’nin kalesi. Bu kaleyi kuşatmak mümkün mü?

AK Parti’ye Kızıp Yeniden Refah Partili Olmak

Şanlıurfa’da ve birkaç ilçede AK Parti’den aday olamayanlar, soluğu Yeniden Refah Partisinde aldılar.

Bunu yapanlara sormak lazım:

Sizin ilkeleriniz,

Sizin davanız,

Sizin adamlığınız NEREDE diye…

Yeniden Refah Partisi ’de bu kişilere “siz partimizi basamak olarak kullanıyorsunuz, biz böyle bir parti değiliz” demedi, diyemedi. Siyasi çıkar davanın önüne geçti.

Ve aday yapmayı tercih etti.

Aday oldular.

AK Parti’ye bunu yapan, Yeniden Refah Parti’ne neler yapmaz ki?

İYİ Parti CHP’nden rol mü çalacak?

İYİ Parti Sarıyer’de 3 dönemdir CHP’nden Belediye Başkanı olan Şükrü Genç’i aday göstermek istiyor. Şükrü Genç kendi partisinden aday gösterilmedi. Bunun üzerine geçen perşembe günü Sarıyer Belediye Başkanlığı önünde bir basın açıklaması yaptı. 20 Şubat’a kadar kendisinin aday gösterilmesi için genel merkeze süre verdi. Bu süre sonunda adaylığı kabul edilmezse bağımsız adaylığını açıklayacağını söyledi.

Pazar günü İYİ Parti Haliç Kongre Merkezinde Genel Başkan Meral Akşener’in katılımıyla aday tanıtım toplantısı gerçekleştirdi. Bu toplantıda İYİ Parti’nin adayı kendi ilçe başkanları İbrahim Temur’ken, açıklama son anda iptal oldu. İbrahim Temur yerine Şükrü Genç’in adaylığı konuşuluyor. Siyaset bu akşamdan sabaha her şey değişir.