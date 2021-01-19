Ankara buz tuttu! Hava sıcaklığı -17 dereceye kadar düştü
ANKARA’da mevsimin en soğuk gecesini yaşandı. Hava sıcaklığı, yer yer sıfırın altında 17 dereceye kadar düşerken Kuğulu Park havuzu buzla kaplandı.
Ankara’da kış mevsiminin en soğuk gecelerinden biri yaşandı. Hava sıcaklığı, gecenin ilerleyen saatlerinde sıfırın altında 17 dereceyi gösterdi.
Soğuk havanın etkisiyle, Ankara’nın Dikmen, İncek, Sıhhiye, Oran, Konya Yolu, Eskişehir Yolu gibi bölgelerinde arabaların camları buz tuttu.
Bazı köprü ve üst geçitlerin altlarında buz sarkıtları oluştu. Yetkililer, bilgilendirme tabelalarında yola çıkacak sürücüleri gizli buzlanmaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Kuğular buz tuttu
Hava sıcaklığının çok düşük olması nedeniyle Ankara’nın simgelerinden Kuğulu Park’taki süs havuzları buzla kaplanırken kuğuların da buz tutmaları görenleri şaşırttı. Havuzların fıskiyelerinin altlarında ise biriken buz kalıpları dikkat çekti.