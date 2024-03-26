Anka III üçüncü kez uçtu özellikleriyle Türkiye'nin yeni avcısı oldu

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, ilk uçuşunu 28 Aralık 2023'te gerçekleştirdiği ANKA III için geliştirme ve test faaliyetlerine devam ediyor.

İlk uçuştan elde edilen verilerle iyileştirilen ve devamında yeni test uçuşları yapan ANKA III, üçüncü kez gökyüzüyle buluştu. Son uçuşunda 2 saat havada kalan ANKA III, 160 knot hıza ulaştı, 10 bin fit irtifaya çıktı. ANKA III böylece tüm uçuş değerlerini geliştirmiş oldu. Uçuşta ayrıca otopilot ve uçuş mekaniği testleri gerçekleştirildi.