Anızda başladı ormana sıçradı! 2 dönümlük arazi ve samanlar küle döndü

Yangının büyümesi üzerine Manavgat Orman İşletme Müdürlüğüne ait 5 arazöz, 2 tanker, 3 ilk müdahale aracı ve Manavgat'ta konuşlanan 2 helikopter ile Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyeleri, Manavgat Belediyesi su tankerleri ve iş makineleri müdahale etti.