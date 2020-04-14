Angelina Jolie karantina günlerinde artan aile içi şiddete dikkat çekti
Angelina Jolie, Time dergisi için kaleme aldığı makalede karantina günlerinde aile içi şiddete ve tacize maruz kalan çocuklara dikkat çekti. Jolie, herkesi bu konuda daha dikkatli olmaya davet etti.
Angelina Jolie, koronavirüs salgını süresinde karantinada olan ve bu sebeple istismara uğramaya açık hale gelen, zarar gören çocukları korumak adına herkesi elinden geleni yapmaya çağırdı.
Jolie, Time için yazdığı makalede sosyal mesafe günlerinde herkes evlerinde kalmaya çalışırken aile içi şiddetin ulaşabileceği boyutlardan ve çocuklar üzerindeki etkilerinden bahsetti. Jolie makalesinden şunları yazdı:
"Koronavirüs dolayısıyla çocuklar arkadaşlarından, okullarından ve düzenli hayatlarından uzak kalıyor. Binlerce insan evde kalmaya özen gösterirken bu durum çocukların eğitim hayatını düşünmemizi gerektirdiği kadar onların ruhsal sağlıklarını da önemsememizi gerektiriyor.''
''Karantina yalnızca sosyal hayatın askıya alınması demek değil, aile içi şiddetin ve çocuk istismarının daha kolay gerçekleşmesi demek.''