Angelina Jolie karantina günlerinde artan aile içi şiddete dikkat çekti

"Koronavirüs dolayısıyla çocuklar arkadaşlarından, okullarından ve düzenli hayatlarından uzak kalıyor. Binlerce insan evde kalmaya özen gösterirken bu durum çocukların eğitim hayatını düşünmemizi gerektirdiği kadar onların ruhsal sağlıklarını da önemsememizi gerektiriyor.''