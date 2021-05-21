Angelina Jolie 18 dakika boyunca kıpırdamadan arılarla poz verdi sebebi ise bakın ne
Angeline Jolie, arılarla beraber kamera karşısına geçti. 18 dakika boyunca kıpırdamadan arılarla poz veren Jolie, bunu omuzları açık bir kıyafetle yaptı.
Dünyaca ünlü yıldız Angelina Jolie, şimdiye kadar birçok kez yardım kampanyalarına katıldı. Son yaptığı ise en ilgi çekicilerinden biriydi. 45 yaşındaki Jolie, üzerine konan arılara hiç tepki vermeden tam 18 dakika boyunca kamera karşısında durdu.
Jolie'nin, Dan Winters'a poz verdiği çekim bir stüdyoda gerçekleştirildi. Karanlıkta yapılan çekimde Jolie dışında bütün set ekibi, arı sokmasına karşı koruyucu kıyafet giydi.
Jolie'nin katıldığı bu çalışma, Fransa'nın Provence bölgesinde başlayacak olan bir çalışmanın tanıtımı için gerçekleştirildi. Bu çalışma kapsamında bölgede, 5 yıl içinde 50 kadının arıcı olarak yetiştirilmesi hedefleniyor. 2 bin 500 arı kovanı oluşturup 125 milyon arı yetiştirmek de projenin hedefleri arasında yer alıyor.
Angelina Jolie de bu çalışmaların her adımını yakından takip edecek. Ünlü yıldız, dünyanın farklı ülkelerinden bu programa katılacak olan kadınlarla tanışmaktan memnuniyet duyduğunu ve onlarla tanışmayı dört gözle beklediğini söyledi.