Android 10 yola çıktı! İşte güncelleme alacak telefonların listesi
Kadircan Salman kadircan_salman@outlook.com
Google, Android 10 olarak piyasaya süreceği işletim sisteminin ne zaman çıkacağını ve hangi telefonların güncellemeyi alacağını açıkladı
HONOR
Güncelleme alması kesinleşen modelleri...
-Honor 10
-Honor 8X
125
Güncelleme alması beklenen modelleri...
-Pixel 3a XL
-Pixel 3a
-Pixel 3 XL
-Pixel 3
225
-Pixel 2
-Pixel 2 XL
-Pixel
-Pixel XL
325
ASUS
Güncelleme alması beklenen telefonlar...
-ZenFone 6
-ZenFone 5Z
-ROG Phone 2
425