Android 10 yola çıktı! İşte güncelleme alacak telefonların listesi

Kadircan Salman
Kadircan Salman kadircan_salman@outlook.com
Android 10 yola çıktı! İşte güncelleme alacak telefonların listesi

Google, Android 10 olarak piyasaya süreceği işletim sisteminin ne zaman çıkacağını ve hangi telefonların güncellemeyi alacağını açıkladı

Android 10 yola çıktı! İşte güncelleme alacak telefonların listesi - Sayfa 1

HONOR

Güncelleme alması kesinleşen modelleri... 

-Honor 10 

-Honor 8X 

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Android 10 yola çıktı! İşte güncelleme alacak telefonların listesi - Sayfa 2

GOOGLE

Güncelleme alması beklenen modelleri... 

-Pixel 3a XL 

-Pixel 3a 

-Pixel 3 XL 

-Pixel 3 

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Android 10 yola çıktı! İşte güncelleme alacak telefonların listesi - Sayfa 3

-Pixel 2 

-Pixel 2 XL 

-Pixel 

-Pixel XL 

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Android 10 yola çıktı! İşte güncelleme alacak telefonların listesi - Sayfa 4

ASUS

Güncelleme alması beklenen telefonlar... 

-ZenFone 6 

-ZenFone 5Z 

-ROG Phone 2 

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