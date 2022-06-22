Anaokulundan 3 çocuk kayboldu! 3 saat sonra bakın nasıl bulundu
İZMİR'in Bayraklı ilçesinde bir anaokulunda yaşları henüz 5 olan üç çocuğun öğle saatlerinde kaybolduğunun farkedilmesi paniğe neden oldu. Çocuklar saatler sonra 3 kilometre uzakta bulunurken, anaokulu yönetimine tepki gösteren aileler müdür ve öğretmenlerinden şikayetçi oldu.
İzmir'de 21 Haziran günü saat 11.00 sıralarında, Fuat Edip Baksı Mahallesi'nde bulunan bir anaokulunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, anaokulunda eğitim gören ve 5 yaşında oldukları öğrenilen üç çocuk kayıplara karıştı.
Çocukların kayıplara karışmasının ardından çevrede çocukları arayan öğretmen ve personellerin ise durumu ailelere haber vermedikleri öne sürüldü. Çocuklarının kayıp olduğunu öğrenen aileler ise büyük panik yaşayarak her yerde çocuklarını aramaya başladı. Kayıp çocuklar ise olaydan yaklaşık 3 saat sonra bitkin bir halde anaokulunun 3 kilometre uzağında, servis şoförü tarafından bulundu. Yaşanan olayın ardından kayıp çocukların aileleri, anaokulu müdürü Y.Ç. ve öğretmen G.B. hakkında polis merkezine giderek şikayetçi oldular.
Çocuklar güvenlik kamerasında
Çıktıkları anaokulundan kayıplara karışan çocuklar ise 3 kilometre mesafede bulundukları yerin yakınındaki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde art arda yürüyen üç çocuğun kalabalık bir caddenin karşı kaldırımında görüldü.
"Siz telaş etmeyin diye haber vermedik"
Anaokulundan kaybolan çocuklardan birisi olan A.S.'nin annesi Deniz Can Sunkur, çocukların kaybolduklarını okul yönetiminin kendisine bildirmediğini, gerekçe olarak da telaş yapmamaları için haber verilmediğini söyledi.