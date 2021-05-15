Anadolu’nun bozkırında kurduğu serada yılda 3 kez hasat yapıyor! Paraya para demiyor

"Kış aylarında ise tere, roka, marul ve ıspanak olarak devam ediyoruz. Anadolu’da seracılık çok zor ve iklimlerimiz Akdeniz iklimi gibi değil. Şehrimiz karasal iklim, kışın soğuk ve yazın ise sıcak ve kurak bir iklimimiz var."