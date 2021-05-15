Anadolu’nun bozkırında kurduğu serada yılda 3 kez hasat yapıyor! Paraya para demiyor
AKSARAY’da bozkır bir yapıya sahip bölgede 10 yıl önce küçük bir sera kurup sebze üretimine başlayan Musa Arıbaş (46), geçen süre içerisinde işlerini büyüttü. 2 bin metrekarelik sera kuran Arıbaş, yılda 3 kez hasat yapıyor.
Aksaray'ın Gökçe köyünde daha önce hububat ekip, yılda 2 kez hasat yapan 4 çocuk babası Musa Arıbaş, bozkır bir yapıya sahip olan bölgede deneme amaçlı 50 metrekarelik alana sera kurdu. Burada ürettiği sebzelerden iyi verim alan Arıbaş, zamanla parça parça serasını büyütmeye başladı.
3 yıl önce ise sera alanını 2 bin metreye kadar çıkaran Arıbaş, şu an yılda 3 kez ürün hasadı yapıyor. Kış aylarında tere ve marul, diğer dönemlerde ise salatalık ve domates yetiştirdiğini belirten Arıbaş, şunları söyledi:
''2 dekar kapalı ve 3 dekar açık alanda salatalık, domates ve biber yetiştiriciliği yapıyorum. Bu yıl 28 Şubat'ta seralara domates ile salatalığın ekimi yaptık. Şu an da ise salatalıkların hasadına başladık. Seramızda yılda 3 kez ekim yapıyoruz. İlkbahar ve sonbahar dönemlerinde salatalık, domates ve biber ekimi yapıyoruz."
"Kış aylarında ise tere, roka, marul ve ıspanak olarak devam ediyoruz. Anadolu’da seracılık çok zor ve iklimlerimiz Akdeniz iklimi gibi değil. Şehrimiz karasal iklim, kışın soğuk ve yazın ise sıcak ve kurak bir iklimimiz var."