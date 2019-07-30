Amy Winehouse'u uyuşturucuya alıştıran eski eşi Fielder Civil şarkıcının ailesinden para istedi!
Amy Winehouse'u uyuşturucuya alıştırdığını itiraf eden eski eşi Blake Fielder-Civil, ünlü şarkıcının ölümünden 8 yıl sonra ailesinden para talep etti.
37 yaşındaki Fielder-Civil’in, 27 yaşında alkol zehirlenmesinden hayatını kaybeden Amy Winehouse'un ölümünden sekiz yıl sonra, ailesinden, yüklü miktarda paranın yanı sıra aylık bir ödenek de talep ettiği belirtildi.
Amy Winehouse'un kendisini uyuşturucuya alıştırdığını itiraf eden eski eşi Blake Fielder-Civil, ünlü şarkıcının mülklerinden 1 milyon sterlin para talep etti. Winehouse’un ailesi, Fielder-Civil’in, şarkıcının mirasından hiçbir şey hak etmediğini söyledi.
Fielder-Civil ve Winehouse çiftine yakın kaynaklar, ünlü şarkıcı hayattayken Fielder-Civil’in şarkıcının yüklü miktarda parasını harcadığını anlattı. Dolayısıyla ölümünden sonra da Fielder-Civil’e para verilmesinin çok fazla olacağını söyledi.
Winehouse’un 23 Temmuz 2011’de ölümünden sonra 2,94 milyon dolarlık serveti, 63 yaşındaki annesi Janis ile 68 yaşındaki babası Mitch’e kalmıştı.