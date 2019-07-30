Amy Winehouse'u uyuşturucuya alıştıran eski eşi Fielder Civil şarkıcının ailesinden para istedi!

Amy Winehouse'un kendisini uyuşturucuya alıştırdığını itiraf eden eski eşi Blake Fielder-Civil, ünlü şarkıcının mülklerinden 1 milyon sterlin para talep etti. Winehouse’un ailesi, Fielder-Civil’in, şarkıcının mirasından hiçbir şey hak etmediğini söyledi.