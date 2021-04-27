Küstahlıktan sınır tanımayan Amerika, geçtiğimiz gün herkesçe malum olan büyük bir skandala imza attı. Sözüm ona tüm dünyayı demokrasicilik oyunuyla kan ağlatan faşist ülkenin lideri kalkmış, Medeniyetlerin beşiği olan ve tüm mazlumların yanında olan Türkiye için ‘Soykırımcı’ diyor

Ee ne yapsın Efendilerini memnun edecek ya hokkabaz, ne yapsa mübah..

Geldiğimiz son dönem ise bu ilişkileri en az on yıllık belki de kökten tüm geleceğine yön verecektir.

Biden’ın açıklamasını yaptığı günden önceki gece, Cumhurbaşkanı’na bugün yapacağı açıklama için bilgi vermesinin ardından,

Amerika’nın köklü Evanjelistleri, dün gece Başkan Biden ile görüşmüşler. Biden’ın bu gün yapacağı açıklamalar üzerine ciddi baskılar kurarak, Türkiye üzerinde bir kaç konuya değinmişler.

Konular ise şöyle;

Birincisi, Türkiye’nin ekonomik olarak gidişatı.

İkincisi ise , Tayyip Erdoğan’ın İslam Ülkelerindeki ciddi önderliği.

Açıklamanın ardından, The Guardian gazetesinde ilginç bir haber yayınlandı.

Habere göre; ABD'li üst düzey bir yönetim yetkilisi, Biden'ın Türkiye ile ikili ilişkilerin durumu ne olursa olsun deklarasyonu yapacağını söyledi .

Yetkili, "Bu, Başkan Biden'in çok uzun süredir Senato'da olduğu zamanlara kadar derinlemesine tutulan bir mahkûmiyetiydi ve kampanya sırasında çok net bir şekilde belirttiği bir pozisyondu" dedi

Yaşanan her şey aslında çok barizdi. ‘Yeni Dünya Düzeni’ne bağlılığı çok eskiye dayanan Biden’ın bu açıklaması beklenen bir kepazelikti. Unutulmamalı ki, Biden, Henüz 2002’de Senato Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı olduğu süreçte, Küreselcilere, “Ulusumuz ve Ülkemiz sizin buyruklarınızla çok daha büyük yerlere gelecek.” Diyen birisi.

Evanjelizmin büyük Türkiye planı yıllardır örülen bir projeydi. Ama Birleşik Devletler Başkanı üzerinde ‘Türkiye’ baskısı çok daha farklı bir gelişme. Çünkü Biden’ın bu gün yapacağı açıklamalar özellikle Türkiye-ABD ilişki için sanıldığından çok daha önemli. Dün gece Cumhurbaşkanı bunu Biden’a karşı dile getirmişti zaten.

Kürselcilerin planı, Tekrardan Amerika ile Türkiye’nin arasını açarak bir şekilde sözüm ona Türkiye’yi Amerika’ya muhtaç etmek. Bize göre kötü giden ekonomi, onlar için bile dert. O zaman Dünya standartlarında iyi bir ekonomiye sahibiz ki, önemli iki konudan birisi bu oluyor.

Diğer önemli proje ise, Tayyip Erdoğan’ı başta Afrika’da bulunan fakir Müslüman Ülkeleri olmak üzere Tüm İslâm Ülkelerinden uzaklaştırmaktı.

Siz Amerika’dan Ülkeniz adına iyilik bekleyemezsiniz. Geçelim bunları artık. Bizim dostumuz yok. Ne Amerika’sı ne Çin’i ne de Rusya’sı Türkiye Cumhuriyeti olarak yalnız başımıza yürüdüğümüz şu yolda, çakalların dalaverelerine kanacak vaktimiz yok.

Yahu siz ne kadar da insaniyetten uzak varlıklarsınız anlayamıyorum ki..

Sen, Avrupa’nın ne kadar suçlusu, ipsizi ve sapığı varsa Amerika’ya gönder!

Onlar Kızılderelileri ve Aborjinleri kesip biçip onlarına topraklarına konsun!

Bu kanın üstüne bir devlet kur!

Yetmezmiş gibi bütün dünyayı “demokrasicilik oyunu” adıyla kan gölüne çevir!

Ülkendeki siyahileri öldürmeye devam et!

Sonra çıkıp tüm dünyaya adalet ve medeniyet öğreten Türklere ‘Soykırımcı’ de!

Şayet biz soykırım yapsaydık Ermenistan diye bir devlet olmazdı.

Peki şu an dünya üzerinde Kızıldereli veya Aborjin devleti varmı?

Ne de güzel demiş Ömer Hayyam;

“Dünya, iç beş bilgisizin elinde,

Sanırlar ki tüm ilim kendilerinde,

Üzülme, eşek eşeği beğenir.

Bir hayır var sana kötü demelerinde..”

Selametle..