Amerika'nın doğrulatamadığını IŞİD liderinin iki karısı doğruladı!

Geçen hafta dünyanın terörle mücadelesinde çok önemli bir kişinin ele geçirildiğini ama bu kişiden 21 gündür haber alınamadığını yazmıştım.

İstanbul İstihbarat ve Terörle Mücadele ekipleri çok önemli bir operasyon gerçekleştirmişti.

Bizzat Emniyet Müdürü Zafer Aktaş’ın yönettiği bu operasyon sonucu, uluslararası çapta ses geçirecek biri ele geçirilmişti.

O haberi bir özetleyeyim.

Ele geçirilen o kişi meğer kimmiş!

Ele geçirilen kişinin adı Ebu Hasan el-Kureyşi idi.

Bu kişi, İŞİD adı verilen terör örgütünün yeni lideri olarak biliniyordu.

İstanbul polisi çok başarılı bir operasyonla tek kurşun bile atmadan İŞİD’in yeni liderini ele geçirmişti.

Geçen hafta soru sormuştum

Bu haberi yazıp, iki soru sormuştum:

Yakalanan bu kişi gerçekten İŞİD’in yeni lideri Kureyşi miydi?

Ve o kişi şimdi neredeydi?

Bugün işte bu iki sorunun cevabını öğrendim.

Amerikalılar resmen doğrulatamamıştı

Biliyorsunuz Amerika’nın sesi internet sitesine göre Amerikalı yetkililer bu iki sorunun cevabını öğrenecekleri, bu haberi doğrulatacakları resmi bir merci bulamadıklarını söylemişlerdi.

Onların doğrulatamadığı haberi ben doğrulayayım.

(*) BİR: Yakalanan kişi gerçekten İŞİD’in yeni lideri Ebu Hasan el-Kureyşi’di.

(*) İKİ Ve bu kişi şimdi MİT’teydi ve sorgulaması devam ediyordu.

Bir üçüncü soru var onun da cevabını vereyim.

Türk istihbaratı Kureyşi olduğunu nasıl kesinleştirdi?

(*)ÜÇ: Türk polisi ve istihbaratı bunu nasıl kesineştirmişti?

Çünkü yakalanan kişi önce kendisinin el-Kureyşi olduğunu ısrarla reddetmişti.

Ancak o sırada beklenmeyen bir gelişme oldu ve İstanbul polisi bu kişinin iki karısını da gözaltına aldı.

Onlardan alınan bilgiler, evde bulunan belgelerle birleştirilince bu kişinin el-Kureyşi olduğu kesinleşti.

Öyleyse Türkiye bunu neden açıklamıyor

Peki Türkiye böylesine başarılı bir operasyonla ele geçirdiği bu kişinin e-Kureyşi olduğunu niye Amerikılıların yaptığ gibi büyük bir medya şovu ile açıklamıyor?

Üstelik üzerinde İŞİD’le yeterince mücadele etmiyor gibi bir kara propaganda varken?

Onun cevabını da öğrendim.

MİT’teki sorgulama bitince açıklanacak.

Bir ihtimal bunu Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak.