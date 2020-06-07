Amerikan halkının yüzde 80'ine göre ülke kontrolden çıktı
ABD'de halkın yüzde 80'i siyahi Amerikalı George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından ülkenin kontrolden çıktığını düşünüyor.
Wall Street Journal ve NBC News tarafından yapılan anket, ABD'de George Floyd'un ölümü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve 100 binden fazla kişinin hayatını kaybetmesine dair ulusal krizlerle ilgili çarpıcı sonuçlar ortaya koydu.
Cumhuriyetçilerin yüzde 48'i protestoların kendilerini Floyd'un öldürülmesindeki koşullardan daha fazla rahatsız ettiğini belirtirken; Demokratların yüzde 81'i tam tersini söylüyor.
Halkın yüzde 80'i, Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından ülkenin kontrolden çıktığını düşünüyor.
Demokratların yüzde 75'i Kovid-19 salgınının önüne geçilmesinin ve normale dönülmesinin bir yıldan uzun süreceğini belirtirken; ABD Başkanı Donald Trump'a destek veren Cumhuriyetçilerin yüzde 32'si salgının kontrol altına alındığı görüşünü paylaşıyor.