Amerikalı şarkıcı Taylor Swift, oyuncu sevgilisi Joe Alwyn ile evleniyor!
Amerikalı ünlü şarkıcı Taylor Swift 5 yıldır birlikte olduğu oyuncu sevgilisi Joe Alwyn ile nişanlandı.
14 yaşında müzik kariyerine başlayan ve 80 milyon dolarlık gelirle 'Rolling Stone'un 'Bir Yılda En Çok Kazanan Müzisyenler' listesinin ilk 10'unda tek kadın şarkıcı unvanıyla yer alan Taylor Swift, oyuncu nişanlısı Joe Alwyn evleniyor.
İlişkilerini gözlerden uzak bir şekilde yaşayan, 5 yıldır birlikte olan Taylor Swift ve Joe Alwyn çiftinin nişanlı olduklarını sır gibi sakladıkları ifade edildi.
Birkaç ay önce basından gizli bir şekilde yüzük takan ikilinin bu haberi yalnızca yakın çevresiyle paylaştıkları da belirtildi.
Öte yandan Grammy ve Bilboard ödüllü şarkıcının, nişan yüzüğünü yalnızca evde taktığı ve bu durumdan da birkaç kişinin haberdar olduğu aktarıldı.