Ameliyatla kadın olan Selin Ciğerci'ye Katarlılar milyonlarca lira teklif edildi
Futbolcu Gökhan Çıra'nın eşi Selin Ciğerci, Katarlı iş insanlarının radarına girdi. Selin Ciğerci'ye milyonlarca lira teklif edildi. Selin Ciğerci ameliyatla kadın olmuştu ve çocuk istiyorum sözleriyle gündeme oturmuştu.
Selin Ciğerci, sosyal medya fenomenliğinden kazandığı parayla kendi markasını çıkardı. Ardından da Türkiye'nin farklı farklı şehirlerinde güzellik merkezleri açarak işini daha büyüttü. Hem kendi markası hem de güzellik merkezlerinden kazandığıyla paraya para dememeye başladı.
Özel hayatının yanı sıra iş hayatında da her şey yolunda giden Ciğerci, geçtiğimiz günlerde de verdiği sözü tuttu. 7 milyon 168 bin TL vergi ile iş kadınları sıralamasında ilk 20'ye girdi.
Başarısı dünya çapında duyulmaya başlayan Selin Ciğerci'nin kozmetik markasına da ilgi arttı.
Katarlı bir grup Ciğerci'nin markası için dudak uçuklatan bir teklif yaptı.