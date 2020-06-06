Amasyalı 'Şoför Ahmet' direksiyon kılıfıyla ilçeyi sokak sokak geziyor
Amasya'nın Suluova ilçesinde yaşayan, akli dengesi yerinde olmayan ve "Şoför Ahmet" olarak tanınan Ahmet Yıldız, ilçe halkı tarafından sevgiyle karşılanıyor.
Suluova'da 7'den 70'e herkesin "Şoför Ahmet" adıyla tanıdığı, çocukluk yıllarından beri otomobillere ilgisi olan 19 yaşındaki Yıldız, otomobil olarak hayal ettiği direksiyon kılıfıyla her gün ilçenin sokaklarını geziyor.
Her gün kilometrelerce yürüyor
Elindeki direksiyon kılıfıyla her gün kilometrelerce yol yürüyen "Şoför Ahmet", geçerken çıkardığı korna sesiyle vatandaşlarla selamlaşıyor, yayalara yol veriyor, hayalindeki otomobili park edip esnafla sohbet ediyor.
İlçenin sevgilisi olan, herkes tarafından sevilen "Şoför Ahmet"e polisler ile diğer sürücüler de trafikte yol veriyor. "Şoför Ahmet", zaman zaman eliyle vites atar gibi yapmayı da ihmal etmiyor.
"Ailemizin göz bebeği"
"Şoför Ahmet"in babası Mehmet Yıldız, oğlunun ilçe halkı tarafından sevilmesinden dolayı gurur duyduğunu söyledi.