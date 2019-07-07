Amanda Nunes rakibini 4 dakikada devirdi
UFC kadınlar tüy siklet ve horoz siklet şampiyonu Amanda Nunes, rakibi Holly Holm'u 4 dakika sonunda nakavt etmeyi başardı.
UFC239’da Amanda Nunes ile Holly Holm karşı karşıya geldi. Kafes dövüşünde merak edilen maçı Amanda Nunes kazandı.
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Müsabakanın ilk raundunda 4 dakika 10 saniye geride kalmışken rakibi Holly Holm'ü head kick vuruşuyla nakavt eden Nunes unvanını korumayı başardı. Amanda Nunes, UFC Kadınlar Tüy Siklet ve Horoz Siklet kemerleri korudu.
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