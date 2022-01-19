'Aman dikkat' deyip bu gece için Dinçer Güner uyardı! 19 Ocak 2022 günlük burç yorumları: Filiz Özkol yazdı
Astroloji uzmanı Dinçer Güner bu gece için uyarılarda bulunurken ve astroloji yazarı Filiz Özkol 19 Ocak 2022 burç yorumları yazdı.
Astroloji uzmanı Dinçer Güner, Twitter hesabından bugün için önemli 'aman dikkat' diyerek uyarılarda bulundu.
İşte Dinçer Güner'in uyarıları...
Bugün AY tüm gün ASLAN burcunda seyahat edecek arkadaşlar; Kendimizi göstermek, kendimizi ortaya koymak çok daha kolay olacaktır. Egolar ön planda olacak, ben duygusuna yenik düşersek sıkıntılar oluşur aman dikkat.
Direkt tavırlı olacağız, isteklerimizi net bir şekilde ifade edebileceğiz, çekincesiz bir gün olacak. Planlar, organizasyonlar yapmak, yönetmek, idare etmemizi gerektirecek koşullar oluşabilir.
Lükse olan düşkünlük had safhada olabilecek, alış-veriş ihtiyacı bugün daha da artabilir, fazla cömert olabiliriz. Kendimizden her konuda emin olabileceğiz ama geri adım atılması gereken anlarda kendimizi frenlemeyi bilmeliyiz.