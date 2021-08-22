Aman dikkat! Delta'nın yeni belirtileri ortaya çıktı işte Delta varyantına karşı en etkili aşı
Koronavirüs salgınıyla boğuşan dünya şimdi de Delta varyantının dünyayı esir almasının önüne geçmeye çalışıyor. Delta varyantıyla ilgili İngiliz bilim insanlarından ezber bozan yeni bir açıklama geldi. Delta'daki semptomları inceleyen ekip belirti listesini güncelledi. İşte yaş gruplarına göre en sık görülen semptomlar ve Delta'ya karşı en etkili aşılar...
Yaklaşık 2 yıldır hayatımızda olan koronavirüs (Kovid-19) 200 milyondan fazla insana bulaştı, 4 milyonun üzerinde kişinin canına mal oldu. Son dönemde virüs Delta varyantı ile gündemde. Zira DSÖ'nün 'endişe verici' olarak tanımladığı varyant dünyanın dört bir yanındaki vaka artışlarının ana sebebi olarak gösteriliyor. The Sun'da yer alan habere göre, Delta'yı mercek altına alan İngiliz bilim insanları belirti listesini güncelledi.
Oxford Üniversitesi'nde görev alan bilim insanları tarafından yapılan çalışmaya göre, sık görülen semptomlar yaş gruplarında farklılık gösteriyor.
Gençler ve çocuklarda Delta çoğunlukla yüksek ateş belirtisi gösterirken, 70 yaşın üzerindeki insanlar, hasta olduklarında genellikle nefes darlığı yaşıyorlar.
Aynı araştırmaya göre, genç yetişkinlerin en yaygın semptomları olarak tat veya koku kaybı ve boğaz ağrısı gösteriliyor.