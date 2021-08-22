Aman dikkat! Delta'nın yeni belirtileri ortaya çıktı işte Delta varyantına karşı en etkili aşı

Yaklaşık 2 yıldır hayatımızda olan koronavirüs (Kovid-19) 200 milyondan fazla insana bulaştı, 4 milyonun üzerinde kişinin canına mal oldu. Son dönemde virüs Delta varyantı ile gündemde. Zira DSÖ'nün 'endişe verici' olarak tanımladığı varyant dünyanın dört bir yanındaki vaka artışlarının ana sebebi olarak gösteriliyor. The Sun'da yer alan habere göre, Delta'yı mercek altına alan İngiliz bilim insanları belirti listesini güncelledi.