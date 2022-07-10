Aman dikkat! Bu sağlıklı besinler fazla tüketildiğinde ölüme bile yok açabilir!

BAL: Arılar, çiçeklerden nektar toplayarak bal yapar. Nektar toplama işlemi esnasında aynı zamanda polenleme işlemini gerçekleştirerek çiçeklerin canlı kalmasında önemli rol oynar. Mükemmel yaratılışa sahip bu mucizevi böcekler, iki midelidir. Midenin birinde, özel bir enzimle nektarı karıştırarak bal yapar. 5 yemek kaşığı pastörize edilmemiş bal içerdiği granoya toksin nedeni ile ölümcül olabilir. Üstelik zehirlenmelerine de yol açabilir. Bazı bireylerin alerjisini tetikleyebilir.