Aman dikkat! Bu sağlıklı besinler fazla tüketildiğinde ölüme bile yok açabilir!
Büyük şehirlerde yaşayan kişilerin en çok dikkat etmesi gereken konuların başında sağlıklı beslenme geliyor. İnsan vücuduna iyi gelen oldukça fazla faydalı besin var fakat ne kadar sağlıklı olursa olsun, bu besinleri fazla tüketmek ölüme bile ol açabilir. İşte o besinler...
Sağlıklı besinler dediğimizde insanın aklına bir anda onlarca faydalı gıdalar geliyor. Fakat bu besinlerin faydalı oluşu, fazla tüketildiğinde insan vücuduna olumsuz yönde etkileyebiliyor.
İşte genel anlamda oldukça sağlıklı olduğu bilinen fakat fazla tüketildiğinde ölüm riski bile taşıyan besinler...
PATATES: Önemli miktarda nişasta, C, B1, B2, B3 ve B6 vitaminleri ile P, K, Mg, CI ve S içermektedir. Protein içeriği düşük olmakla beraber biyolojik değeri oldukça yüksektir.120 gram bozulmuş patates kabuğu yenilirse sinir sistemi tamamen kapanır ve ölümle sonuçlanır. Patates kabuğundaki siyahlıklara dikkat edilmeli.
BAL: Arılar, çiçeklerden nektar toplayarak bal yapar. Nektar toplama işlemi esnasında aynı zamanda polenleme işlemini gerçekleştirerek çiçeklerin canlı kalmasında önemli rol oynar. Mükemmel yaratılışa sahip bu mucizevi böcekler, iki midelidir. Midenin birinde, özel bir enzimle nektarı karıştırarak bal yapar. 5 yemek kaşığı pastörize edilmemiş bal içerdiği granoya toksin nedeni ile ölümcül olabilir. Üstelik zehirlenmelerine de yol açabilir. Bazı bireylerin alerjisini tetikleyebilir.