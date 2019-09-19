Alzaymır nedir... Depresyon Alzaymıra neden olur mu?
Uzun süreli depresyonun Alzaymır hastalığını tetiklediğini belirten Nöroloji Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Aydan Tandoğan, “Uzun süreli depresyonunuz varsa mutlaka tedavi ettirin” dedi.
Türkiye'de yaklaşık 1 milyon demans hastası var. Bunların 600 bininin Alzaymır tipi demans hastası olduğu tahmin ediliyor. Alzaymır’ın orta-ileri yaş hastalığı olduğunu söyleyen Nöroloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Aydan Tandoğan, “65 ve üzeri 100 kişiden 8’inde olasılıkla bu hastalık ortaya çıkacak ve her 5 yılda bir olasılık artarak devam edecektir. Ancak hastalık 65 yaş altındaki yaş grubunda da görülebilmektedir." dedi.
Tandoğan sözlerine şöyle devam etti: "Özellikle genetik kökenli olanlarda 65 yaş altı başlangıç görüyoruz. Türkiye'de 65 yaş altı yaklaşık 30-40 bin demans hastası vardır. Alzaymır’ın kesin nedeni bilinmese de riskleri azaltmak mümkün. Özellikle uzun süreli depresyon, hastalığı tetikleyebilir. Sürekli yeni şeyler öğrenerek, sosyalleşerek ve sağlıklı beslenerek hastalıktan korunabilirsiniz” dedi.
İstanbul Aydın Üniversitesi VM Medical Park Florya Hastanesi Nöroloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Aydan Tandoğan, Alzaymır hastalığının henüz bilinmeyen bir nedenle; beyin hücrelerinin programlanandan daha erken ve hızlı bir şekilde kaybedilmesi olduğunu söyledi.
Yaş, geçmişte yaşanan depresyon, damar hastalıkları (kalp krizi, tansiyon yüksekliği, kolesterol yüksekliği gibi…), geçmişte ciddi kafa yaralanmaları, düşük eğitim düzeyi ve APOE4 geni taşıyıcılığının (genetik kökenli olanlarda) hastalığı tetiklediği düşünülmektedir.