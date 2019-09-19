Alzaymır nedir... Depresyon Alzaymıra neden olur mu?

Türkiye'de yaklaşık 1 milyon demans hastası var. Bunların 600 bininin Alzaymır tipi demans hastası olduğu tahmin ediliyor. Alzaymır’ın orta-ileri yaş hastalığı olduğunu söyleyen Nöroloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Aydan Tandoğan, “65 ve üzeri 100 kişiden 8’inde olasılıkla bu hastalık ortaya çıkacak ve her 5 yılda bir olasılık artarak devam edecektir. Ancak hastalık 65 yaş altındaki yaş grubunda da görülebilmektedir." dedi.