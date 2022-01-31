Altın yatırımcısı için kritik uyarı! Bu tarihe dikkat edin
Fed kritik faiz kararının ardından ons altın 1800 dolara kadar geriledi. Gram altın ise yaklaşık yüzde 3 değer kaybı yaşadı. Uzmanlar ise altın fiyatlarıyla ilgili o tarihe dikkat çekti. 31 Ocak gram altın 778 lira seviyesinde işlem görürken, çeyrek altın da 1.292 liradan alıcı buluyor.
Haftaya 1850 dolar seviyelerinde başlayan ons altın, Fed’in faiz kararının ardından düşüşe geçmişti. Pazartesi günü 1844 dolar seviyelerini gören ons altın, kapanışı 1842 dolar bandında yaptı. Çarşamba günü ise ons altın, 1815 dolar ile 1850 dolar arasında dalgalandıktan sonra 1818 dolar seviyesinde günü tamamladı.
Ons altındaki düşüş Perşembe günü de devam etti. Gün içerisinde en düşük 1791 dolar, en yüksek ise 1822 dolar arasında dalgalanan ons altın kapanışı ise 1795 dolar seviyesinde gerçekleştirerek tekrar 1800 doların altına geriledi.
Yılın ikinci yarısı kritik
Biz Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı Murat Özsoy, ons altında yılın ikinci yarısının kritik olduğunun dikkatini çekti.
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre Fed’in faiz kararlarının ardından enflasyonun hafifleyeceğini belirten Özsoy, "Bu durum da yılın özellikle ikinci yarısından itibaren, ons altın fiyatını aşağıya doğru baskılayacaktır.