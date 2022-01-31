Altın yatırımcısı için kritik uyarı! Bu tarihe dikkat edin

Ons altındaki düşüş Perşembe günü de devam etti. Gün içerisinde en düşük 1791 dolar, en yüksek ise 1822 dolar arasında dalgalanan ons altın kapanışı ise 1795 dolar seviyesinde gerçekleştirerek tekrar 1800 doların altına geriledi.