Altın yatırımcıları dikkat! İslam Memiş 'elinde TL olanlar' için fırsatı açıkladı, bomba yıl sonu tahmini
Yatırımcısının yüzünü güldüren altında yükseliş devam ederken piyasa uzmanı İslam Memiş'in açıklamaları dikkat çekti.Memiş yıl sonu beklentisini de açıkladı.
Altın fiyatları haftaya yükselişle başladı. 27 Mayıs 2024 gram altın 2.424, çeyrek altın 3.966, yarım altın 7.959, cumhuriyet altını 15.870 liradan alıcı buluyor.
Haftanın iyimser şekilde tamamlandığına dikkat çeken Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, yatırımcılara önemli mesajlar verdi ve şunları kaydetti:
-1 kilogram altının değeri dolar bazlı 2710 dolar değer kaybetti.Gram altın geçtiğimiz hafta 2550 liraydı. Sonrasında 2450 liraya geriledi.
-Gram altında 100 liralık değer kaybı görüldü. Bu düşüşleri alım fırsatına çevirebilirsiniz. Ons altında 125 dolarlık bir gerileme görüldü. 2380 dolar destek seviyesi kırıldı. 2280 dolara göz kırptı.