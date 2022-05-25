Altın ve dolar biriktirenler dikkat! Tunç Şatıroğlu'ndan bomba tüyolar
Altın ve dolardaki yükseliş trendi devam ederken, yatırımcı ise elinde bulunan TL'si için güvenli liman aramaya başladı. Gram altın ve dolar yatırımı yapanlar ise al-sat konusunda uygun tarih arıyor. Piyasalara ilişkin analizleriyle dikkatleri çeken Tunç Şatıroğlu yatırımcıya önemli mesajlar verdi.
Piyasa Uzmanı Tunç Şatıroğlu, piyasalara ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Elinde altın ve dolar olanlar için tüyolar veren Şatıroğlu, "Ev ya da araba almak isteyenler dolar ve altınlarını bozdurabilir" dedi.
Bir kenarda dolar ve altını olanlar endişe ediyor musunuz? diyen Şatıroğlu, "Bu dolar ve altınınıza kısa zaman içerisinde ihtiyacınız olacak mı? Dolarınızı bozup ev yada araba almayı düşünüyor musunuz? Ya da borç kapatma gibi bir durumunuz var mı? Cevabınız evetse dolar ve altınınızı bozun ne yapacaksınız yapın.
Cevabınız hayırsa. Bu çıkacak şeyin vadesini bilmiyoruz. Eğer vadeniz 3 aysa bekleyin. Bozmadan bekleyin. Dolar düşerse alın. Çünkü cari açık kapanmıyor. Sürekli bir döviz ihtiyacı var. Ortalığı galeyana getiriyorlar.
Kur Korumalı Mevduat dediler ne oldu. Son 1 yılda Türk Lirası hepsinin karşısında değer kaybetti. İnanılmaz kötü durumda.