Altın ve dolar biriktirenler dikkat! Tunç Şatıroğlu'ndan bomba tüyolar

Bir kenarda dolar ve altını olanlar endişe ediyor musunuz? diyen Şatıroğlu, "Bu dolar ve altınınıza kısa zaman içerisinde ihtiyacınız olacak mı? Dolarınızı bozup ev yada araba almayı düşünüyor musunuz? Ya da borç kapatma gibi bir durumunuz var mı? Cevabınız evetse dolar ve altınınızı bozun ne yapacaksınız yapın.