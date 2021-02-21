Altın tahtından mı olacak? Bitcoin'de bir ilk yaşandı
Kripto paralara ilgi öyle arttı ki Bitcoin'in piyasa değeri ilk kez 1 trilyon doları aştı. Bitcoin, bu hızla tarihin en eski yatırım aracı altının 10 trilyon dolarlık piyasa değerini zorlayacağa benziyor. Türkiye'nin ise Avrupa'da kripto parada birinci, dünyada da dördüncü durumda olduğu ifade edildi.
Son dönemde hemen hemen herkes birer yatırım aracı haline gelen kripto paralarla ilgileniyor. İlgi o kadar arttı ki artık trilyon doları aşan değerlerden bahsediyoruz. Türkiye, Avrupa'da kripto parada birinci, dünyada da dördüncü durumda.
Kripto para piyasasına yönelik ilgi Bitcoin'in piyasa değerini 1 trilyon doların üzerine taşıdı.
Bazı çok uluslu firmaların ve bankaların kripto para birimini destekleyici açıklamaları ve alımlarının da etkisiyle Bitcoin'in fiyatı son haftalarda rekor üstüne rekor kırıyor.
ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın 1.5 milyar dolarlık varlığını Bitcoin'e yatırdığını duyurması ve Mastercard ile Bank of New York Mellon'un ise kripto para birimlerinin kullanımını kolaylaştıracak adımlar atmasının ardından dijital para biriminin değeri de hızla yükseldi.