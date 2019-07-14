Altın post efsanesinin izini sürmek için yola çıktılar Yason'da demir attılar

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, rıhtıma gelerek yatları yolcu etti. Tüm yatlar Ordu açıklarında iki kez pruva halinde tur atarak Başkan Güler’e gösterdiği misafirperverlikten dolayı teşekkürlerini bildirdi.