Altın post efsanesinin izini sürmek için yola çıktılar Yason'da demir attılar
ORDU'nun Perşembe ilçesinde, mitolojide Kaptan Yason önderliğindeki Argonotların, Herkül ile 'altın post'u aramak için geldiğine inanılan, arkeolojik ve doğal sit alanı Yason Burnu Yarımadası, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.
Yunan mitolojisinde zenginliği ve iktidarı sembolize eden 'altın post' efsanesinin izini süren Avrupalı kafile, 12 yatla birlikte Ordu'ya geldi.
Denizlerdeyiz Amatör Denizciler Derneği (DADD) tarafından düzenlenen 'Daddralli Karadeniz' etkinliği kapsamında 9 Haziran’da yola çıkan, aralarında Yunan, Alman, Hollanda ve Fransız ekibinde bulunduğu yatlar, 42 limana uğrayarak Karadeniz sularındaki 75 günlük serüvenin ardından 1800 deniz mili yaparak Gürcistan'a ulaşacak.
Mitolojide Kaptan Yason önderliğindeki Argonotların, Herkül ile birlikte 'altın post'u aramak için geldiğine inanılan Yason Burnu'ndaki efsanenin izini süren kafile, 12 yatla birlikte Ordu'ya ulaştı. Perşembe ilçesi Kışlaönü limanında 2 gün konaklayan turistler, Yason Burnu'nu ziyaret etti, Altınpost efsanesinin izini sürmek üzere yeniden yola çıktı.
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, rıhtıma gelerek yatları yolcu etti. Tüm yatlar Ordu açıklarında iki kez pruva halinde tur atarak Başkan Güler’e gösterdiği misafirperverlikten dolayı teşekkürlerini bildirdi.