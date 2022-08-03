Altın Portakal'da kriz çıkmıştı! Tamer Karadağlı'dan Nihal Yalçın hakkında şok itiraf!
Usta oyuncu Tamer Karadağlı, Altın Portakal Film Festivali'nde ödülünü vermek için Nihal Yalçın'ı beklemişti. Yalçın konuşurken, Karadağlı'nın arkada yaptığı mimikler çok konuşulmuştu. Oyuncu Tamer Karadağlı, o gün yaşanan ve günlerce konuşulan olayın perde arkasını anlattı. Nihal Yalçın hakkında yaptığı itiraflar, gündeme bomba gibi düştü.
Tamer Karadağlı, televizyonun en uzun soluklu dizilerinden biri olan Çocuklar Duymasın'la milyonların gönlünde taht kurmuştu. Geçtiğimiz sene Altın Portakal Film Festivali'nde başarılı oyuncu Nihal Yalçın'a ödülünü vermek üzere beklerken, Yalçın konuşma yaptığı sırada Karadağlı'nın mimikleri tepki toplamıştı. Usta oyuncu Tamer Karadağlı, katıldığı bir televizyon programında olayın perde arkasını anlattı. bakın neler söyledi...
"Altın Portakal'da yaşananlarda bir art niyet var mıydı?" sorusu üzerine konuşan Tamer Karadağlı, "Kimse bana bu zamana kadar o mimikleri neden yaptığımı sormadı. Kameranın beni bu kadar yakın açıdan çektiğini bilmiyordum. Tabi ki de bir art niyetim yoktu hatta ödül alan hanımefendi çok beğendiğim bir oyuncuydu.
Önce ödülü alıp sonra konuşma yapmak gerekir. Birçok insan 'heyecandan oldu' dedi ama Altın Portakal'da bunu bir gün önceden söylüyorlar. Siz o ödülü kazandığınızı bilerek gidiyorsunuz. Dolayısıyla da daha hazırlıklı olması gerekirdi" dedi.
Yalçın'ın konuşmasındaki iki konudan rahatsız olduğunu belirten oyuncu, sözlerine şöyle devam etti: