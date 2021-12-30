Altın hesapları TL'ye nasıl dönüşecek? 10 soruda bilmeniz gerekenler
Altın cinsinden mevduat hesapları ve katılım fonlarının vadeli Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümünün desteklenmesine ilişkin detaylar belli oldu.
Bankacılık sistemindeki toplam mevduat ve katılım fonu içinde Türk lirasının payının artırılarak finansal istikrarın desteklenmesi amacıyla döviz tevdiat hesaplarının (DTH) ve döviz cinsinden katılım fonlarının Türk lirası vadeli hesaplara dönüşmesine ilişkin destekler açıklanmıştı.
Bu kez altın cinsinden mevduat hesapları ve katılım fonlarının vadeli Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşmesi halinde mevduat ve katılım fonu sahiplerine destek sağlanmasına karar verildi.Söz konusu yeni desteğe ilişkin en çok merak edilen 10 soru ve yanıtları şöyle:
* Altın hesaplarının vadeli Türk lirası mevduat veya katılma hesaplarına dönüşümü kimler yararlanabilecek?
Yurt dışında işçi, serbest meslek müstakil iş sahibi Türk vatandaşları dahil Türkiye’de kanuni yerleşim yeri bulunan gerçek kişiler bu sistemden faydalanabilecek. Tüzel kişiler bu sisteme dahil olamayacak.
* Hesaplar hangi vadelerde açılabilecek?
Hesaplar 3, 6 ve 12 aylık vadelerde olabilecek.