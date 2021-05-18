Altın fiyatları 2021 yılının zirvesini gördü! Yükseliş sürecek mi?

Altın fiyatları, gram tarafında 503 lira ile 2021 yılının zirvesini tazelerken, ons tarafında ise küresel düzeyde artan enflasyon endişeleri sonucunda, 'Enflasyondan korunma aracı' olarak öne çıkıyor. Büyük ekonomilerde Covid-19 aşılama sürerken, özellikle Hindistan'da artan vaka sayıları ve mutasyon altın için destekleyici unsur olarak öne çıkıyor.