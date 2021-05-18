Altın fiyatları 2021 yılının zirvesini gördü! Yükseliş sürecek mi?
Gram altın fiyatları, ons tarafından esen rüzgârın etkisiyle 503 lira ile 2021 yılının zirvesine yükseldi. Yaz aylarını seven altın için özellikle Fed’in vereceği mesajlar yönü tayin edecek.
Altın fiyatları, gram tarafında 503 lira ile 2021 yılının zirvesini tazelerken, ons tarafında ise küresel düzeyde artan enflasyon endişeleri sonucunda, 'Enflasyondan korunma aracı' olarak öne çıkıyor. Büyük ekonomilerde Covid-19 aşılama sürerken, özellikle Hindistan'da artan vaka sayıları ve mutasyon altın için destekleyici unsur olarak öne çıkıyor.
Yüzde 10'un üzerinde getiri sağladı
Gram altın fiyatları 2021 yılına 454 liradan giriş yaparken, 19 Şubat tarihinde 394 lirayı görerek dip yaptı. Dip seviyesine göre, gram altın yatırımcısı yüzde 27 kazanç sağlarken, yıl başından maliyetli olan yatırımcı ise yüzde 10'un üzerinde kazanç sağladı.
Ons altın, dünyada hisse senedi ve diğer riskli yatırım araçları yatırımları için 'Hedge' aracı olarak öne çıkarken, yatırımcı portföylerinde özellikle enflasyon riskinden kaçınma aracı olarak kullanılan bir enstrüman.
ABD'de yüzde 4,2 ile beklentilerin üzerinde artan enflasyon, merkez bankalarının güvercin mesajlarıyla birleşince ons, rüzgârı arkasına alarak 8 Mart tarihinde 1676 dolar ile gördüğü dip seviyesinin ardından yükseliş trendi yakaladı.